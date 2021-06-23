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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 21:59

الامن القومي الايرانية: مخطط التخريب ضد منشآتنا لم يسفر عن أية خسائر

الامن القومي الايرانية: مخطط التخريب ضد منشآتنا لم يسفر عن أية خسائر
وقال النائب عن أهالي مشكين شهر /شمال غرب/ عباس زاده مشكيني، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إنه وفقا للمعلومات والدراسة الناجزة حول الموضوع كان هذا المخطط يهدف لاحداث التخريب ولكنه من حسن الحظ لم يسفر عن أية نتائج بالنظر الى شبكات الدفاع المدني التي تم تركيبها في جميع المنشآت الاستراتيجية في البلاد حيث لم تسفر عن اي خسارة سواء مالية أو بشرية.

ولفت الى ان الاجهزة المعنية بدأت بدراسة منشأ هذا المخطط وسيتم اطلاع الشعب على التفاصيل اذا اقتضت الضرورة، "ومارددته بعض وسائل الاعلام بهذا الصدد ليس سوى تصورات".

وعدّ سبب هذه الاعمال التخريبية يعود الى سخط الاعداء حيث خططوا للثأر من الشعب الايراني على خلفية مشاركته الواسعة في الانتخابات وكذلك الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة في الآونة الاخيرة وبالتالي فان مثل هذه النشاطات العدائية لن تجديهم نفعاً. 
رقم : 939727
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