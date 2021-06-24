السيد الخامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني في الأيام المقبلة

وأعلن د. مرندي أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أصدرت ترخيصاً باستخدام اللقاح «كوو ايران بركت» (كوف إيران بركة)، قائلاً إن الإمام الخامنئي يؤكد أنه سيتلقى اللقاح الإيراني حصراً، مضيفاً أن هذا اللقاح هو «نتيجة جهود العلماء الإيرانيين الشباب، ويتمتّع بمستوى عالٍ من السلامة».

وأوضح د. مرندي أن الإمام الخامنئي لم يكن لديه أيّ مشكلة في التطعيم منذ بداية الجائحة، مستدركاً: «كان لدى سماحته شرطان مهمان للتطعيم: أولاً، ألّا يكون دوره خارج المواعيد المحددة للناس. وثانياً، أن يستخدم اللقاحات الإيرانية، ولهذا عندما بدأ التطعيم فوق سن الثمانين، رفض سماحته تلقي اللقاح الأجنبي وانتظر اللقاح الإيراني».

وأضاف الدكتور مرندي: وبينما سيتلقى قائد الثورة الإسلامية الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني، شملت الجرعة الأولى من التطعيم بلقاحات أجنبية مستوردة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، وذلك في مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران الجاري.

ووفقاً لمسؤولي وزارة الصحة، تُجري مراكز محلية أبحاثاً لإنتاج لقاحات إيرانية، ونظراً إلى نجاح نتائج التجارب السريرية والسلامة، وفعالية نوعين من اللقاحات المحلية، سيبدأ استخدامها الواسع والتطوّعي قريباً في البلاد.

يُذكر أن باحثين محليين شباب تخرّجوا في الجامعات المحلية قد عملوا على إنتاج لقاح «كوف إيران بركة». وتُعدّ جمهورية إيران الإسلامية، بعد الهند والصين وبريطانيا وأمريكا وروسيا، سادس دولة في العالم وأول دولة في غربي آسيا لديها القدرة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا.



