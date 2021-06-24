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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 09:02

اليمن.. العدوان السعودي يرتكب 96 خرقا خلال الساعات الماضية

اليمن.. العدوان السعودي يرتكب 96 خرقا خلال الساعات الماضية
أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط  أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 96 خرقا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروق خرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والدريهمي والجبلية.

وأشار إلى أن الخروق تضمنت 14 خرقًا بقصف مدفعي و66 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
مصدر : وكالات
رقم : 939805
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