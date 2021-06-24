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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 09:19

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في عدة محاور بنابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في عدة محاور بنابلس
وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للقرية، وفي منطقة الثغرة القريبة من البؤرة الاستيطانية، والتي شهدت فعاليات للإرباك الليلي بمشاركة المئات من أهالي البلدة.

كما تواصلت فعاليات الارباك الليلي في بلدة بيتا والبلدات المجاورة ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.

وأحرق الشبان المئات من إطارات الكاوتشوك في عدة محاور في محيط البؤرة الاستيطانية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا فجر اليوم، واعتقلت الشابين سفيان ربحي داوود ومهند عيساوي دويكات.
رقم : 939810
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