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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 14:27

الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى

الرئيس روحاني: إيران الأولى عالمياً في توصيل الغاز للمدن والقرى
واضاف الرئيس روحاني،اليوم  الخميس، خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزراة النفط في كافة  انحاء البلاد، أن “خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت عشرين مرة مقارنة مع ثماني السنوات السابقة”، لافتاً إلى أن ذلك “موشراً للجهود التي يبذلها المهندسون و العمال ومدراء قطاع الغاز في البلاد”.

ولفت الى أن “تحقيق هذه الانجازات في ظل العقوبات والحرب الاقتصادية المتصاعدة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، اضافة الى المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا في البلاد، يثبت استعداد الشعب الايراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد وتحقيق التنمية فيها”.

واشار رئيس الجمهورية الى حقول النفط والغاز المشتركة مع دول الجوار، قائلاً “اذا كان هناك حقل مشترك مع دولة اخرى يجب استخدامها بشكل مشترك، وعدم تحقيق ذلك يعني ضياع حقوقنا”.

وتابع “فيما يتعلق بحقل بارس الجنوبي المشترك مع دولة قطر الصديقة، قامت قطر بالاستخراج منه بينما لم نكن نستطيع ذلك إلا اننا اليوم نستطيع الاستخراج من الحقل بحجم مماثل لقطر او أكثر، حيث تضاعف حجم الاستخراج من الحقل مقارنة بما كان قبل ثماني السنوات”، معتبرا ذلك انجازاً كبيراً . وفي السياق، أوضح روحاني أن “حجم الاستخراج من حقل غرب كارون المشترك مع العراق تضاعف خمس مرات مقارنة بما كان عليه قبل ثماني السنوات، وهذا يكشف عن اهتمامنا الخاص بحقوق الشعب الايراني”.
رقم : 939850
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