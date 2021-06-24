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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 14:41

الصحة الايرانية: 11734 إصابة و 144 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 11734 إصابة و 144 حالة وفاة جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية ،في تقريرها اليومي الیوم الخميس: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 11 الفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 140 الفا و 129 إصابة مؤكدة.

واوضح التقرير ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال الف و 342 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضاف الوزارة في تقريرها: ان 3 آلاف و 225 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 797 ألفا و 105 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 144 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83 الفا و 437 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4 ملایین و 412  الفا و 104 اشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فیما تلقى مليون و 69 الفا و 565 شخصًا الجرعة الثانية، لیبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5 ملایین و 481 الفا و 669 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 22 مليونا و 945 ألفا و 493 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 22 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 175 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 251 مدينة.
رقم : 939852
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