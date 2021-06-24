مصر تتسلم الشحنة الأولى من لقاح ‘‘سبوتنيك في‘‘

جاء في بيان الهيئة “في إطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، استقبلت هيئة الشراء الموحد فجر اليوم 210 آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي إلى مطار القاهرة الدولي وذلك ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها حيث سيتم وصول باقي الجرعات علي دفعات في الفترة المقبلة”.



وأعلن في وقت سابق تعاقد اتفاق شركة سبيد فارم المصرية مع الصندوق السيادي الروسي على توريد مليوني جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا، كما قررت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الروسي المذكور.



وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إلى أنه تم تعاقد الوزارة على توريد 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك-في” المضاد لفيروس كورونا وتحويل المبالغ المالية للجانب الروسي الخاصة بعملية توريد اللقاح.



وفي مطلع العام الجاري اتفقت شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاج الشركة المصرية أكثر من 40 مليون جرعة سنوية من لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر، ليجري تصديره عالميا.