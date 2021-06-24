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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 17:36

أبو شريف: ايران هي الداعم الرئيسي للمقاومة الفلسطينية

أبو شريف: ايران هي الداعم الرئيسي للمقاومة الفلسطينية
وأفادت مصادر أن ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران قال ان الجمهورية الإسلامية الايرانية هي "الداعم الرئيسي والكبير للمقاومة الفلسطينية.

واضاف ناصر ابو شريف اليوم الخميس في مؤتمر "معركة سيف القدس؛ محور المقاومة والدفاع عن المسجد الاقصى في مدينة قم: "ظهرت بوادر الانتصار على الكيان الصهيوني بشكل كامل".

وأضاف: "فصائل المقاومة الإسلامية أحرزت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالماضي وهذا ما تثبته عملياتهم الصاروخية في القطاع.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران: "إن حرب الـ 12 يومًا وجهت ضربات لا تعوض عنها لإسرائيل المحتلة وأوقفت الكيان الصهيوني، وكان عزل نتنياهو من علاماته المهمة"و نتنياهو دفع اليوم في الزاوية بسمعته السوداء.

وأشار أبو شريف إلى أن الجيش الصهيوني، الذي زعم أنه لا يقهر، فقد مصداقيته تمامًا مع الضربة الأولى للمجاهدين الفلسطينيين، كل ما حققناه في هذه المعركة التي استمرت 12 يومًا .

وأضاف ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في إيران: "اليوم توصل العالم إلى نتيجة مفادها أن الكيان الصهيوني نظام عنصري.

وبدا مؤتمر "معركة سيف القدس"محور المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى" الدولي اليوم الخميس، بكلمة ألقاها شخصيات من 10 دول مختلفة في قم وسينهي اعماله مساء اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 939873
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