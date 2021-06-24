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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 17:47

رئيس حركة حماس في طهران: المقاومة لها اليد العليا في المنطقة

رئيس حركة حماس في طهران: المقاومة لها اليد العليا في المنطقة
واضاف خالد القدومي اليوم الخميس في مؤتمر تحت عنوان "معركة سيف القدس، محور المقاومة والدفاع عن المسجد الاقصى"  بمدينة قم  ان "قوة المقاومة عامل أساسي في حربنا مع الصهاينة. وأثبتت فكرة المقاومة وحرب المقاومة وما يخص المقاومة أنها لا يمكن تجاهله على المستوى الدولي ".

وشدد على أن "هاشتاغ فلسطين الحرة حقق أعلى درجات النجاح والقبول في العالم في الفضاء الافتراضي ، لذا فقد وصلت قضية المقاومة الآن إلى نقطة لا يمكن تجاهلها.

وقال فإن المقاومة الآن لا تقتصر على غزة بل ان المقاومة من البحر إلى النهر محترمة ولن يسمح لأحد بانتهاك حقوق المقاومة في أي مكان في جغرافيا فلسطين.
رقم : 939877
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