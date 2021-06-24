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الخميس 24 حزيران 2021 ساعة 20:14

الحاج حسن يرد على القرار الاميركي حجب مواقع اعلامية

الحاج حسن يرد على القرار الاميركي حجب مواقع اعلامية
“ان ما اقدمت عليه الادارة الاميركية بالقرصنة هو جريمة وإرهاب فكري وإعلامي يهدف الى قمع الحريات ومحاولة حجب الحقيقة التي تتولى هذه المواقع اظهارها للرأي العام العربي والاسلامي والدولي حول العدوان الاميركي الاسرائيلي على شعوب المنطقة في فلسطين واليمن والبحرين والعراق وايران.

ان هذه القرصنة تكشف زيف ونفاق الديموقراطية وحرية الرأي وحقوق الانسان التي تدعيها الادارة الاميركية، كما انها تبرز ضيق صدر الولايات المتحدة الاميركية بكل جبروتها وضخامة مؤسساتها الاعلامية من وسائل اعلام المقاومة.

إن كل الاحرار والشرفاء يدينون ويستنكرون هذا العدوان الاميركي الاسرائيلي على الاعلام الحر والمقاوم ويعلنون تضامنهم مع هذه الوسائل الاعلامية المقاومة ويؤكدون ان الاعلام المقاوم سوف يستمر مهما بلغت الصعوبات والتحديات والاعتداءات الاميركية والاسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
رقم : 939898
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