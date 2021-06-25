مسؤولون: عشرات المفقودين بعد انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد.



وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981 وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.



وقال فريدي راميرز مدير شرطة مقاطعة ميامي-ديد للصحفيين إن 99 شخصا في عداد المفقودين.وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين، أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.ولم يتضح عدد من كانوا داخل البناية عندما انهارت جزئيا بعد أن انفصل قطاع وسقط في حوالي الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي(0530 بتوقيت جرينتش).



وقال تشارلز بركيت رئيس بلدية سيرفسايد لوسائل الإعلام "من الصعب تخيل كيف حدث ذلك".وأشار إلى أن أعمال بناء كانت تجري على سطحها لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك كان سبب الانهيار.وتولت شرطة مقاطعة ميامي-ديد التحقيق في سبب الانهيار . وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة في تغريدة في وقت سابق اليوم الخميس إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.