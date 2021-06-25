مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في كركوك

وقال المصدر إن "رتلاً للشرطة الاتحادية تعرض لانفجار عبوة في وادي الحمامات في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".



وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل خمسة عناصر من الرتل".