كورونا في ألمانيا.. تسجيل 774 إصابة جديدة

اسلام تايمز (المانيا) - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 774 حالة إلى ثلاثة ملايين و725580.