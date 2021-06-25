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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 11:17

رئيسي يتحدث للشعب من الروضة الرضوية المقدسة مساء اليوم الجمعة

رئيسي يتحدث للشعب من الروضة الرضوية المقدسة مساء اليوم الجمعة
ومن المقرر أن تذاع المقابلة التلفزيونية الأولى للرئيس المنتخب في تمام الساعة 20:30 عبر القناة الثانية من التلفزيون الوطني الإيراني.

وفاز حجة الإسلام السيد إبراهيم ريسي في الانتخابات الرئاسية الـ13 للجمهورية الاسلامية الإيرانية بأكثر من 18 مليون صوت.
رقم : 939982
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