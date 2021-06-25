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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 11:17
رئيسي يتحدث للشعب من الروضة الرضوية المقدسة مساء اليوم الجمعة
ومن المقرر أن تذاع المقابلة التلفزيونية الأولى للرئيس المنتخب في تمام الساعة 20:30 عبر القناة الثانية من التلفزيون الوطني الإيراني.
وفاز حجة الإسلام السيد إبراهيم ريسي في الانتخابات الرئاسية الـ13 للجمهورية الاسلامية الإيرانية بأكثر من 18 مليون صوت.
مصدر :
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا)
رقم :
939982
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