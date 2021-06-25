رئيسي يتحدث للشعب من الروضة الرضوية المقدسة مساء اليوم الجمعة

اسلام تايمز (ايران) - يبث التلفزيون الوطني الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أول مقابلة تلفزيونية للرئيس المنتخب، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، مع الشعب من الروضة الرضوية المقدسة.