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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 11:18

خارجية تايوان: من الضروري أن نستعد لنزاع محتمل مع الصين

خارجية تايوان: من الضروري أن نستعد لنزاع محتمل مع الصين
واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الجمعة بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة Defender وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

وقال: "يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبب فعليا في نشوب نزاع، ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي".

ولفت الدبلوماسي إلى أن البيانات التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي وDefender "تضع كل النقاط على الحروف" وتفشل ما وصفه "محاولات خبيثة من بعض المسؤولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل".

وشدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا، رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، قائلا: "هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لدينا، بينها العسكرية".

وأطلقت قوات تابعة للجيش الروسي الأربعاء طلقات تحذيرية باتجاه Defender بعد أن خرقت هذه المدمرة البريطانية حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
مصدر : وكالات
رقم : 939983
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