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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 14:00
بعد تطعيمه بلقاح كورونا الايراني...

قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني

قائد الثورة الاسلامية: علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني
وثمّن قائد الثورة، عقب تطعيمه الجرعة الاولى من لقاح "كووايران بركت" جهود الباحثين والعلماء الايرانيين الشبان بتصنيع هذا اللقاح الذي حاز مؤخرا على ترخيص التطعيم حيث باتت ايران من بين 6 بلدان في العالم منتجة للقاحات كورونا.

ونوه الى ان المسؤولين صنعوا هذه المفخرة بفضل تجاربهم ومعارفهم وجهودهم العلمية والعملية.

واشاد بجهود وزير الصحة وجميع الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد ورئيس مؤسسة أوامر الامام الخميني (رض) محمد مخبر وزملائه حيث أبدوا الاخلاص والابتكار والاقتدار في هذا الموضوع.

واشار الى التأكيدات المتتالية عليه بالتلقيح منذ عدّة أشهر، موضحاً انه لم يكن راغبا في التطعيم بلقاح اجنبي وانتظر اللقاح ايراني المضاد لكورونا مؤكدا على ضرورة تثمين هذه المفخرة الوطنية.

وتساءل عن السبب في عدم استخدام الامكانيات الداخلية في الوقاية والعلاج طالما كانت متاحة.

ونوه الى عدم وجود أي اشكال في استخدام اللقاحات الاجنبية الى جانب اللقاح الايراني الا انه ينبغي تثمين اللقاح المصنع محليا والاشادة بجهود جميع العلماء الشبان الناشطين وجميع المراكز والمؤسسات الفاعلة في انتاجه. 

ولفت قائد الثورة الى تأكيده بتطعيم اللقاح الايراني في موعده الطبيعي حيث تم تطعيم معظم المواطنين من فئته العمرية ممن يزيدون على ثمانين عاماً. 

وأكد على ضرورة توثيق المقالات العلمية ونشر بحوث ذات صلة باللقاح الايراني من أجل اطلاع شعوب العالم على الانجاز الوطني الكبير الى جانب الانتاج السريع وفي الوقت المناسب للقاح.
رقم : 940003
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