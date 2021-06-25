الصحة الايرانية: تسجيل 10820 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وورد في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الجمعة ان 1397 مصابا جديدا بكورونا تم ارقادهم في المستشفيات في غضون الساعات الاربع والعشرين الماضية.



ولفتت الوزارة الى ان اجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الاصابة بكورونا بلغ 83 الفا و 588 شخصا كما ان اجمالي الاصابات 3 ملايين و 150 الفا و 949 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد.



ونوهت الى ان اجمالي المتعافين من الوباء بلغ مليونين و 809 الفا و 595 شخصا منذ تفشي الفيروس في البلاد.



واشارت الوزارة الى تطعيم 5 ملايين و 543 الفا و 750 جرعة بلقاحات مضادة لكورونا في البلاد لحد الآن.