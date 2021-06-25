الصحة الفلسطينية بغزة: تسجيل حالة وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر الجمعة انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.