العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية “في نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال قرية سالم من عدة محاور، وداهمت منزل المواطن سمير إرشيد واعتقلت نجله وسيم”، وتابعت “داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن تركي حمدان، واعتقلت نجله ثمين”.



وأضافت المصادر “اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل وشارع القدس على المدخل الجنوبي لنابلس”، وتابعت “في محافظة جنين اقتحمت آليات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، وتمركزت في عدة حارات فيها”، وذكرت انه “في جنين اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة”.



ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زهير زكي زيود في الثلاثينات من عمره، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته”.