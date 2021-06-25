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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 14:11

النائب الموسوي: لتطهير الجسم القضائي من الشوائب

النائب الموسوي: لتطهير الجسم القضائي من الشوائب
وقال:”مرة ثانية وثالثة وعاشرة يخذلنا قاض ، وإذ يفعل ذلك فإنه يطرح أسئلة خطيرة حول أهلية بعض القضاة الذين أوكلت اليهم مهمة إحقاق الحق، وإرساء العدل بهدف عمارة الارض وحفظ البلاد والعباد ، للقيام بهذه المهمة الجسيمة والنبيلة والخطيرة، لاسيما في هذه الظروف المصيرية والحساسة “.

وتابع:”إن ما شهدناه ونشهده على هذا المستوى، يطعن بشدة بنزاهة ونظافة ووطنية هذا الصرح الذي نجل ونحترم، ويطرح سؤالا وجوديا وملحا على اهل القضاء انفسهم ومرجعياته المسؤولة، ان يبادروا فورا الى تدارك مثيلات هذه السقطات الاخلاقية والوطنية التي تضعف القضاء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرارها”.

واشار الى ان ” القضاء هو الحصن الحصين والملاذ الأخير للدفاع عن الدولة وصيانة أمور البلد وأهله، وحفظ قضاياهم الكبرى، وإذ نؤكد حرصنا الشديد على الدور السديد لهذه المؤسسة الوطنية الكبرى، فإننا نشدد على وجوب عدم الاستخفاف ابدا بما يقوم به بعض القضاة من طعن في صميم القضاء ، وتشويه مقاصده ودوره بما يفقد الناس ايمانهم وثقتهم بهذه المؤسسة”.

وقال: “لذا، فإننا نناشد أهل القضاء ونتوقع منهم ان يقوموا بكل ما من شأنه تطهير الجسم القضائي من كل الشوائب” .

وتابع:”إرحموا الناس وارحموا الوطن ، وارحموا القضاء من بعض ابنائه الذي لا يجلبون له الا السباب والضعف وفقدان الثقة”.
رقم : 940014
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