روسيا: اتفاق الغاء تأشيرات الدخول مع ايران يدخل حيز التنفيذ

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الجمعة: إنه وفقًا للاتفاقات السابقة ، في 1 يوليو 2021 ، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الاتحاد الروسي بشأن السفرات الجماعية السياحية بدون تأشيرة دخول في 28 مارس 2017 في موسكو والذي سيتم تنفيذه.



واضافت: هذه الاتفاقية مخصصة للسفر دون تأشيرات دخول للمجموعات السياحية المكونة من 5 إلى 50 شخصًا ، والتي تشكلها الشركات السياحية في إيران وروسيا ، لمدة أقصاها 15 يومًا.



وأوردت الوزارة، في ختام البيان ، أن دخول المجموعات السياحية الايرانية الى روسيا في إطار الاتفاقية سيتم بعد إزالة القيود المؤقتة على دخول المواطنين الأجانب إلى هذا البلد حسب توجيهات روسيا في 16 مارس 2020 بفرض قيود مؤقتة على دخول الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية إلى الاتحاد الروسي والتعليق المؤقت للتأشيرات والدعوات بسبب تفشي فيروس كورونا.