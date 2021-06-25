الفلسطينيون يشيعون جثمان الناشط نزار بنات

وشارك في التشييع ممثلون عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية العاملة في الأراضي الفلسطينية.



وقد أثارت وفاة الناشط والحقوقي، نزار بنات، جدلا واسعا وانتقادات للسلطات الفلسطينية.



ورردوا المشيعون الهتافات المطالبة برحيل السلطة ورئيسها احتجاجاً على جريمة قتل الشهيد بنات.



هذا وقال طبيب عائلة الشهيد للميادين إنه ارتقى من جراء تعرضه للضربات بالآلات الحادة ورشه بغاز الفلفل.



من جهته، قال القيادي في حركة فتح لافي غيث للميادين "على السلطة تفعيل لجان الرقابة على كل الأجهزة الأمنية"، مضيفاً "يجب محاسبة كل من تورط في جريمة قتل الشهيد نزار بنات".



كذلك شدد غيث على ضرورة الحفاظ على نسيج المجتمع الفلسطيني والالتزام بالقانون، موضحاً "نؤيد المحاسبة العلنية للمتورطين في جريمة قتل الشهيد نزار بنات".



أما نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم قال "ما جرى جريمة بشعة شكلت صدمة لنا".



وأضاف عبد الكريم أنه "يجب اتخاذ كل الخطوات الضرورية لوقف ممارسات السلطة واصلاح الوضع الداخلي".



بدوره، قال نائب الأمين العام لحركة كفاح غسان عثاملة "تعازينا للمقاومة التي كان بنات أحد أعمدتها"، مضيفاً أن "نزار بنات هو شهيد الكلمة والضمير والموقف قدّم حياته دون ان يتراجع عن محاربة الفساد".



ولفت عثاملة إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يبقى ساكتاً حين يتم اغتيال مناضليه".



كما أكّد عثاملة على أن حركة فتح ألا تسمح للأجهزة الأمنية بأن تسلب نضالها.



كما علق القيادي في حركة أبناء البلد رجا اغبارية قائلاً "من أعطى القرار بالاغتيال هو المستوى السياسي"، مضيفاً أن الشيهد بنات لم يتراجع أمام كل محاولات الاعتقال والمداهمات لمنزله.



يذكر أن عائلة الشهيد نزار بنات حملت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المسؤولية عن اغتياله، وقالت زوجته "إذا قتلوه فسيكون هناك ألف نزار".



وكان المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات قد أعلن أن رئيس الوزراء أوعز بتأليف لجنة تحقيق فورية ومحايدة بخصوص مقتل بنات.



دويكات وفي تصريح إلى وكالة "وفا" أشار إلى أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، وأن الحكومة جاهزة لاتخاذ أي إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة في هذا الخصوص.