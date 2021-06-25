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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 19:28

ألمانيا تحظر استخدام أعلام ورموز حركة "حماس"

ألمانيا تحظر استخدام أعلام ورموز حركة "حماس"
وأفاد مصدر أن البرلمان الفيدرالي أقر سلسلة تعديلات قانونية بأصوات ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) التي تشكل الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وأوضح أنه من بين التعديلات التي مررها البرلمان، حظر استخدام أعلام ورموز "حماس" على الأراضي الألمانية.

ووفقا للمادة 86 المضافة، سيكون إدراج تنظيم ما على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، كافيا من الآن فصاعدا لحظر علم ورموز ذلك التنظيم في ألمانيا.

ومؤخرا، رفعت أعلام ورموز "حماس" على نطاق أوسع في ألمانيا، خلال المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

ووفقا لبند آخر مرره البرلمان، سيتم تشديد عقوبة الإساءة البالغة حيال اليمين المتطرف والمسلمين واليهود، وتجاه ذوي الإعاقة.

كما أن التعديلات الجديدة، تفرض عدم قبول طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من قبل الأجانب من مرتكبي جرائم عنصرية أو معادية للأجانب أو معاداة السامية في ألمانيا.

وفي هذا الإطار، ستتم مراجعة وإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للأجانب المرشحين لنيل الجنسية.
مصدر : وكالات
رقم : 940046
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