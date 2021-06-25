جريح فلسطيني برصاص العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘ في بيتا بالضفة المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية “كما أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس”.