ريابكوف : الاتفاق لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في متناول اليد

وقال ريابكوف للصحفيين: "الاتفاق في متناول اليد"؛ مشددا على أنه ما تم الاتفاق عليه بالفعل من حيث حجم وطبيعة القضايا يفوق بشكل كبير ما لم يتم تنظيمه بعد".
وحول موضوع تبادل قوائم المعتقلين بين الجانب الأميركي والروسي، قال ريابكوف: إنه" لم يتم تبادل القوائم في الآونة الأخيرة".
وأشار إلى أن: "الموضوع أثير على أعلى مستوى" في جنيف، مؤكدا أنه "لا يوجد تقدم يمكن اعتباره في هذا الصدد بداية أو مقاربة لحل - لا يوجد شيء من هذا القبيل".
هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، عقب نتائج القمة الروسية الأميركية في جنيف، إنه ناقش موضوع تبادل المدنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ويمكن التوصل إلى حلول وسط في هذا المجال.