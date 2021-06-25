ريابكوف : الاتفاق لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في متناول اليد

وقال ريابكوف للصحفيين: "الاتفاق في متناول اليد"؛ مشددا على أنه ما تم الاتفاق عليه بالفعل من حيث حجم وطبيعة القضايا يفوق بشكل كبير ما لم يتم تنظيمه بعد"​​​.



وحول موضوع تبادل قوائم المعتقلين بين الجانب الأميركي والروسي، قال ريابكوف: إنه" لم يتم تبادل القوائم في الآونة الأخيرة".



وأشار إلى أن: "الموضوع أثير على أعلى مستوى" في جنيف، مؤكدا أنه "لا يوجد تقدم يمكن اعتباره في هذا الصدد بداية أو مقاربة لحل - لا يوجد شيء من هذا القبيل".



هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، عقب نتائج القمة الروسية الأميركية في جنيف، إنه ناقش موضوع تبادل المدنين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ويمكن التوصل إلى حلول وسط في هذا المجال.