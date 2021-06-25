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الجمعة 25 حزيران 2021 ساعة 19:58
عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن “المواطنين أدوا الصلاة في الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة وانتشار لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على بواباته”.
مصدر :
وكالات
رقم :
940050
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