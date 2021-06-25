عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اسلام تايمز (فلسطين) - أدى نحو 40 ألف مصل صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها قوات العدو الاسرائيلي.