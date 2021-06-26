الكاظمي: علاقتنا مع الرئيس الإيراني المنتخب ممتازة

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة العراقية أمس (الخميس) التي قدم خلالها تقريرا عن أداء حكومته وجهوده المبذولة في سبيل الإصلاح ومحاربة الفساد.



وأكد ان "علاقاتنا مع الرئيس المنتخب الإيراني ممتازة وقد زار العراق قبل فترة وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، تبادلنا فيه وجهات النظر حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وأنا أتطلع إلى دعم هذه العلاقة والعمل على تطويرها".



وأضاف الكاظمي: "لدينا علاقة جوار تاريخية طويلة مع إيران ومن مصلحة البلدين بالتأكيد السعي وراء القواسم والمصالح المشتركة"، مؤكدا ان سياسة الحكومة العراقية هي بناء علاقات جيدة مع الجميع.



وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "ان رئيسي دعاني لزيارة طهران ونحن نبحث عن الفرصة والتوقيت المناسبين لتلبية هذه الدعوة".