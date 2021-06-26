خطيب زاده: إيران لم تتقدم بطلب لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده ، ردا على سؤال أحد المراسلين حول الأخبار القاضية بان ايران لم تحصل على الاصوات اللازمة لنيل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن : لقد تم الرد على هذا التساؤل قبل ايام ايضا حيث أن اصل خبر ترشيح الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير صحيح ، ولكن بسبب عودة تناقل هذا الخبر فكان لزاما علينا ان نؤكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقدم طلبا لنيل العضوية غير الدائمة في مجلس الامن للدورة 2022-2023 وان دولة الامارات كانت المرشح الوحيد عن مجموعة اسيا .



وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "بالنظر إلى أن انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يتم بالتصويت السري فلايمكن معرفة نية الدولة التي صوتت سرا للجمهورية الاسلامية الايرانية و بالطبع ، لا يستبعد أن يكون هذا قد تم لمارب شريرة .



وأكد خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيدت عضوية الإمارات خلال انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وصوتت لصالحها ، كما تم الإعلان عن ذلك في رسالة ظريف إلى نظيره الإماراتي كما تم الإعلان عن ذلك في مذكرة رسمية الى سفارة الامارات في طهران.



وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية بالقول انه بالطبع ان هناك حالات مماثلة في السابق فعلى سبيل المثال ، في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ، كانت البرازيل هي المرشح الوحيد في هذه المجموعة ، بينما حصلت بيرو أيضًا على صوت واحد كما كانت الكونغو قد انسحبت قبل التصويت ، ولكن رغم ذلك حصلت على اصوات ثلاثة بلدان .