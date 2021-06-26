هل سيتم تمديد التفاهم الفني بين ايران والوكالة الذرية؟

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته امس أن إيران لم ترد على المبادرة الخاصة بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انقضى سريانه بحلول 25 يونيو، وقالت في هذا السياق: "من الضروري أن تقدم إيران ردا فوريا حول هذه المسألة".



وأضافت الوكالة أن مديرها العام، رافائيل غروسي، شدد على "الأهمية الحيوية" لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق، بحسب تعبيره.



وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.



وجرى ذلك بعد أن قررت السلطات الإيرانية وقف العمل بالبرتوكول الإضافي إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء اجراءات الحظر الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية والتي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مع الصفقة النووية مع طهران عام 2018.



وفي هذا الصدد رد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب ابادي على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين، عادّا تسجيل البيانات قرار سياسي وليس من التزامات طهران تجاه الوكالة.



وقال كاظم غريب ابادي السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى المنظمات الدولية في فيينا بخصوص تقرير مدير عام الوكالة عن اتفاقية فنية مشتركة بين الجانبين وعدم استجابة إيران في هذا الصدد: على الرغم من وجود اتفاق فني مشترك كان أمده 3 اشهر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن أساس هذا التفاهم تمثل بتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها، وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة.



وأضاف: "إنه وفقًا للقرار السياسي الإيراني ، فإن دور الوكالة يقتصر على دور المنفذ".



وأشار غريب ابادي إلى أنه بعد ثلاثة أشهر لم تجدد إيران هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكتفت بتسجيل البيانات لشهر آخر في إطار قرار سياسي ، مضيفًا: سواء كانت هذه العملية ستستمر أم لا ، فلا علاقة لها بذلك لا توجد التزامات على إيران بهذا الشأن لكنها تواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.



وأوضح غريب ابادي: على الرغم من أن المدير العام للوكالة في تقريره شدد على الأهمية الحيوية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وتسجيل البيانات ، إلا أنه ينبغي التنويه بضرورة تصحيح اعتقاده الخاطئ وهو أن تسجيل البيانات يجب ألا يرتبط بهذه القضية.



وتابع مندوب ايران الدائم بفيينا: ما ينبغي لإيران الوفاء به هو التزامات الضمان لا أقل ولا أكثر.





وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع اجراءات الحظر غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية.



وأكد خطيب زادة ، ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسي والأميركي بشأن ضرورة عودتها إلى الاتفاق النووي، أن "إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه"، مضيفة أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق عبر رفع الحظر وتنفيذ التزاماتها "بشكل مؤثر".



وأضاف أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران، مشيرة إلى أن "الاتفاق النووي حي بفضل بقاء إيران فيه على الرغم من انسحاب واشنطن وعدم التزام الأوروبيين به".



وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "أكدنا خلال مفاوضات فيينا أن واشنطن من أحدث خللا في توازن الاتفاق النووي وأعاق تنفيذه".



وأكد أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتخلت عن استخدام اجراءات الحظر كأداة للضغط".



وشدد على عدم تغير موقف طهران منذ بداية مفاوضات فيينا، مؤكدا أن إيران تطالب برفع اجراءات الحظر الأميركية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق.



واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع الحظر الأميركي وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.



وفي هذا المجال أعرب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف عن أمله بتمديد التفاهم الفني بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرقابة في المنشآت النووية الايرانية.



وكتب اوليانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" الجمعة: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل لغاية الان على موافقة من ايران تقضي باستمرار التفاهم المؤقت حول الرقابة على البرنامج النووي الايراني.



واضاف: آمل بان يتم الاعلان قريبا عن الرد الايجابي (من قبل ايران) للحد من أي غموض يمكنه خلق تداعيات سلبية طويلة الامد وغير مبررة، بحسب قوله.



يذكر انه بناء على قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني" اوقفت ايران التزاماتها الطوعية في اطار الاتفاق النووي ومن ضمنه البروتوكول الاضافي بسبب عدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق بالتزاماتها في اطاره ومن ثم تم التفاهم الفني في شباط/فبراير 2021 بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان تواصل الكاميرات عملها بتسجيل البيانات في بعض المراكز النووية الايرانية لفترة 3 اشهر شريطة عدم اطلاع مفتشي الوكالة عليها.



وبناء على الاتفاق لو تم الغاء اجراءات الحظر الاميركي خلال الاشهر الثلاثة (كنتيجة لمفاوضات فيينا) فان المعلومات المسجلة بواسطة الكاميرات توضع تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة يتم امحاؤها.



وبعد انتهاء فترة الاشهر الثلاثة وفي ضوء المشاورات التي حصلت مددت الجمهورية الاسلامية الايرانية من باب حسن النوايا التفاهم الفني شهرا اخر لتواصل الكاميرات تسجيل البيانات وقد انتهت فترة الشهر هذه يوم امس الخميس.