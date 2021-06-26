تخت روانجي يحذر من التواجد غير القانوني لبعض القوات الاجنبية في سوريا

وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد الجمعة بشان اوضاع الشرق الاوسط حول محور سوريا، اشار تخت روانجي الى الاوضاع غير المستقرة في سوريا الناجمة عن الممارسات العدوانية للكيان الاسرائيلي ضدها والتواجد غير القانوني لبعض القوات الاجنبية والتنظيمات الانفصالية والجماعات الارهابية في اجزاء من الاراضي السورية، محذار من تداعيات هذا الوضع على الامن الامن والاستقرار في المنطقة والسلام والامن الدولي.



واكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية ضرورة مواصلة عمل لجنة الدستور، معربا عن امله بانعقاد الاجتماع السادس لهذا اللجنة قريبا.



وحول عملية اعادة الاعمار في سوريا قال: ان رهن قضية اعادة الاعمار في سوريا او عودة اللاجئين والنازحين بمدى التقدم في عمل لجنة الدستور او قضايا مماثلة انما يؤدي الى اطالة امد معاناة الشعب السوري فحسب.



واكد بان الازمة السورية يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية ووفقا لمبادئ القوانين الدولية واحترام سيادة ووحدة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية.