أردوغان: الحزام الأمني خارج الحدود ضروري لاستقرار تركيا

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تدشين سلسلة مشاريع تنموية بولاية هطاي التركية: "إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن".