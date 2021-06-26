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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 07:31
أردوغان: الحزام الأمني خارج الحدود ضروري لاستقرار تركيا
وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تدشين سلسلة مشاريع تنموية بولاية هطاي التركية: "إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن".
مصدر :
وكالات
رقم :
940114
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