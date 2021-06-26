إيران: أمريكا هي من يجب أن تحسم أمرها للعودة إلى الاتفاق النووي

وردا على أسئلة عدد من المراسلين حول موقف وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي بأنهما ينتظران موقف إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، قال “سعيد خطيب زاده” إن أمريكا والأوروبيين يعلمون أفضل من الآخرين بأن إيران اتخذت قرارها وبقيت في الاتفاق النووي وأحيته عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفرضت حظرا غير شرعي وظالما على الشعب الإيراني في ظل التقاعس الأوروبي.



وأضاف خطيب زاده أنه خلال المفاوضات الجارية في فيينا أعلنت أكثر من مرة بأن من قلبت الطاولة على الاتفاق النووي كانت هي أمريكا ومنعت تنفيذه في اطار عدم الالتزام الكامل به.



وخلص المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني بالقول إنه لم يطرأ حتى الآن تغيير على موقف إيران منذ انطلاق المفاوضات في فيينا وإننا ندعو لإلغاء إجراءات الحظر الأمريكية والتحقق من الأمر ومن ثم وقف الإجراءات التعويضية (من قبل إيران) واستئناف التزاماتنا إلا أن الأطراف الأخرى هي من يجب تحسم أمرها.