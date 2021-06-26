ممثل روسيا: احتمالية اختتام محادثات فيينا في الجولة السابعة عالية

وقال أوليانوف في تصريحات صحافية "تبدو فرص استكمال محادثات فيينا بنجاح في الجولة السابعة عالية، لكنك لا تعرف على وجه اليقين (ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا)".



وأضاف "يسعى المفاوضون إلى القيام بواجباتهم دون تأخير. بالطبع جودة الوثيقة الناتجة هي الأولوية".



وكان المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف ردا أمس الجمعة، على سؤال أحد المغردين عبر "تويتر" عن موعد استئناف المحادثات، قائلًا: "حدسي ينبئني بأنّ المفاوضات النوويّة قد تستأنف الأسبوع المقبل".



كما أضاف أنّ موعد الانطلاق قد لا يتجاوز بأيّ حال يوم الرابع من تموز/ يوليو المقبل، وربما قبل هذا التاريخ أيضًا. إلّا أنّه أوضح أنّ الأمر غير مؤكد، على الرغم من أنه محتمل جدًا، داعيًا إلى انتظار التطورات.



وقد شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا خلال الاجتماعات الأخيرة على ضرورة رفع جميع إجراءات الحظر عن إيران وإنشاء آلية تضمن بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق.

