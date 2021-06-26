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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 08:44

الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى

الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
وبدأ الاستعراض بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدداً من القيادات البارزة في الحشد، وجرى الاستعراض العسكري في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بمدينة الخالص بمحافظة ديالى.

كما شارك في الاستعراض العسكري ووزيري الدفاع والداخلية جمعة عناد وعثمان الغانمي ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي و عدد من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب.

وتشكل الحشد الشعبي الذي يضم قرابة 130 ألف مقاتل بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمناطق واسعة من البلاد في يونيو/حزيران من عام 2014، وبعد تشكيل هذه القوة العسكرية الرسمية أوقف الحشد تمدد تنظيم داعش الإرهابي وتمكنت من استعادة جميع المدن والمناطق في عام 2017.


 
رقم : 940130
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