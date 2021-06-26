هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شرق تركيا

وأصدر والي بينغول بيانا أكد فيه تعرض 10 منازل لأضرار في قريتي أمالي ودينار بي.



وشعر العديد من سكان الولايات المجاورة بقوة الزلزال الذي كان على عمق 15.51 كيلومتر تحت الأرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.