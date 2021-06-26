واضاف سعيد كلانتري: من المتوقع أنه في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سنتمكن من تقديم التحليل المؤقت للمرحلة الثانية من التجارب السريرية إلى منظمة الغذاء والدواء الايرانية، وفي حالة الموافقة ستصدر ترخيصا للمرحلة الثالثة.



يذكر انه منذ البداية، أجريت التجارب السريرية على 133 شخصًا ، من بينهم 13 متطوعًا كانوا في الطليعة، وتم حقن 120 متطوعًا آخرين في أربع مجموعات (ثلاث مجموعات رئيسية (متلقي لقاح) ومجموعة مراقبة واحدة).



وفي المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "رازي كوف بارس"، تم اجراء الدراسات على 500 متطوع في مجموعتين كلا منها تتكون من 250 شخصا، حيث تلقت المجموعة الأولى اللقاح بجرعة 10 ميكروغرام لكل ميكروليتر وتم تقديمه كدورة مختارة في المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.



وبحسب مسؤولين في مؤسسة رازي (لانتاج وبحوث اللقاحات)، فإن هذا اللقاح تتم دراسته حاليًا بالتزامن مع اللقاح الحالي والتغيرات الحاصلة في الفيروس، وفي حالة التأكد من أن سلالة اللقاح السابقة آمنة، فإن إضافة طفرات جديدة إلى اللقاحات بواسطة منصات البروتين لن تكون صعبة وسيتم إجراؤها بسرعة.