الكاظمي: بوادر إيجابية تلوح بمنطقتنا لتخفيف الأزمات

وأشار الكاظمي في مقال له نشره بصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، إن "بوادر إيجابية تلوح بمنطقتنا نحو الشروع في التخفيف من الأزمات، وتغييب ثقل العراق أدى إلى تصدعات عميقة في المشهد العربي والإقليمي".



وبين الكاظمي إلى أن "معافاة عراقنا اسهام في معافاة العالم العربي واستنهاضه"، مؤكداً أن "الإرهاب عدونا المشترك، ونتطلع لإشاعة قيم التلاقي والتسامح وحُسن النية".



ونبه رئيس الوزراء العراقي إنه "لا طريق لنا نحو المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط دون تكاتف الجميع، والاستقرار والتعاون بمنطقتنا أهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة".



وتابع "هل حان الوقت لنؤكد بصوت مسموع اننا نستحق كشعوب عربية ان نستذكر معاً مشتركاتنا واصولنا وان ندعم بعضنا البعض للنهوض لمواجهة تحديات الغد التي قد لا ترد اليوم في حساباتنا".



وأضاف "هل آن الأوان لنا كشعوب تحمل بعداً انسانياً ثرياً ان نحكّم قيمنا الاصيلة وارثنا الديني والثقافي الممتد الزاخر بالحكمة ورصيد التجربة التاريخية لنتلاحم من اجل خلق حالة من النهوض الحضاري المشترك بما يليق بمساهمتنا في اغناء الحضارة الانسانية".



