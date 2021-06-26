روحاني: تلقي السيد الخامنئي اللقاح الإيراني عنصر مشجع

إيران (إسلام تايمز) - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن تلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي يوم أمس اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا عامل مشجع ومؤثر للغاية.