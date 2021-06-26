روحاني: تلقي السيد الخامنئي اللقاح الإيراني عنصر مشجع

وقال روحاني في اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا "تلقّي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد خامنئي اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا كان عنصراً تشجيعياً ممتازاً ومؤثراً للغاية لعلمائنا الذين انجزوا عملا عظيما خلال فترة زمنية قياسية".
وأضاف "استخدام القائد اللقاح الوطني يعد أكبر هدية ممكنة للشركات المنتجة للقاح وأفضل أنواع التقدير والتثمين لجهود خبرائنا الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحقيق هذا الهدف ".
وأمس الجمعة تلقى قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي الجرعة الاولى من لقاح "ايران بركت" المضاد لفيروس كورونا.