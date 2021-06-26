الخازن: لبنان الذي يعيش بظروف مصيرية يحتاج فيها لدعم الدول الصديقة

اسلام تايمز (لبنان) - اتصل عميد المجلس العام الماروني في لبنان وديع الخازن بوزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، شاكرا إياه على “الجهود التي يبذلها من أجل لبنان”.