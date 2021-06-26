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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 13:36

العراق يعلن دخوله في موجة وبائية ثالثة أكثر خطورة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر اليوم السبت إن "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية، اللتين دخلتا البلاد سابقا"، موضحا أن "الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها في التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاعن التلقيح".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة، وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات".

ولفت البدر إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية، واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وشدد على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وطرق الوقاية منها، والدعوة الى تلقي اللقاحات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية استمرار مؤسسات الوزارة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلا عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.
مصدر : وكالات
رقم : 940191
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