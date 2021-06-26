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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 13:43
هنية يزور لبنان على رأس وفد من حماس
ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “هنية سيلتقي خلال الزيارة بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية”.
رقم :
940196
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