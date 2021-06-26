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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 13:47

رئيسي يؤكد ضرورة متابعة خطة التطوير في السلطة القضائية

رئيسي يؤكد ضرورة متابعة خطة التطوير في السلطة القضائية
وخلال مراسم تدشين منجزات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشاريع عمرانية في جهاز القضاء اشاد آية الله رئيسي بجهود جميع المعنيين ببرنامج تحقيق القفزة والتطوير في هذا الجهاز وقال: ان التطوير يعني معرفة الوضع الموجود والمبادرة لرسم الوضع المنشود وخفض المسافة حد الامكان بينهما بغية تسهيل وصول المواطنين الى العدالة.

واضاف: انه نتيجة لتدشين وتفعيل المشاريع التكنولوجية في جهاز القضاء فقد انخفضت مراجعات المواطنين لدوائر العدل بمقدار 4 ملايين وهو ما من شانه تسهيل وتسريع وصول المواطنين الى العدالة والحفاظ على كرامتهم حيث يعد هذا الامر من من اكثر الاهداف محورية في التحرك نحو السلطة القضائية الذكية.

واعتبر آية الله رئيسي زيادة السرعة والدقة والشفافية بانها من خصائص العمل التكنولوجي واضاف: ان 70 بالمائة من وثيقة التطوير ياتي في سياق التنمية التكنولوجية وفي الواقع فان وثيقة التطوير هي وثيقة التكنولوجيا الاساس والتي بموجبها يتم تسهيل الوصول الى العدالة من قبل الجميع.  

وصرح رئيس جهاز القضاء بان التعاون الالكتروني بين السلطة القضائية وسائر الاجهزة خاصة قوى الامن الداخلي يعد من نتائج واهداف التحرك نحو السلطة القضائية الذكية واضاف: ان التعاون الالكتروني بين السلطة القضائية وسائر الاجهزة من شانه الاسراع في تنفيذ الاحكام.

واشار الى اعلان نحو 70 بالمائة من اجمالي 3 ملايين مراجع في استقراء للراي عن رضاهم تجاه الاجراءات المتخذة في مجال القضاء وقال: ان المهم جدا لنا ان يعلن المواطنون رضاهم لان هذا الامر من شانه زيادة الرصيد الاجتماعي.  

واوضح بانه تم لغاية الان تفعيل 43 منظومة ذكية في جهاز القضاء من اجل تعزيز رضى المواطنين وقال انه سيتم تفعيل منظومات اخرى في هذا المجال حتى نهاية العام.
رقم : 940198
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