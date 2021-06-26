طقس الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

وجاء في النشرة الآتي:



– الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى طقس حار خاصة في المناطق الداخلية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).



– الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة جنوب وشمال البلاد، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.



الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.



الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وانخفاض بنسبة الرطوبة.



الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.



– الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية ناشطة أحيانا نهارا، ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.



– حال البحر: منخفض الموج الى متوسط. حرارة سطح الماء: 26°م.



– الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.