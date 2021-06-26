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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 13:51

الصحة الايرانية: 7034 إصابة و123 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 7034 إصابة و123 حالة وفاة جديدة بكورونا
قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7034 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و157 ألفا و983 إصابة مؤكدة.
واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 965 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و822 ألفا و704 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 123 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83711 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4،416،983 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 1،196،157 الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5،613،140 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و189 ألفا و724 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 32 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 174 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 242 مدينة.
رقم : 940200
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