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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 13:54

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 26-6-2021

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 26-6-2021
ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الاصابات بلغت 400، وتستمر فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.

وفي التفاصيل، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بالفم، و69 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و245 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيّل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. 

كما سجلت 49 إصابة نتيجة السقوط على الصخور، و23 إصابة بالحروق، و13 اصابة بقنابل الغاز  بشكل مباشر.

وفي بلدة أوصرين المجاورة، أصيب 5 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي واحتجز الاحتلال أحدهما لساعات، و4 آخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، إضافة إلى العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. 

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جرّاء قمع قوات الإحتلال لتظاهرة سلمية احتجاجاً على تواصل اعتداءات المستوطنين ومصادرة وتجريف الاحتلال للأراضي في منطقة "جبل العالم".

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية التي تواجدت لتغطية التظاهرة، وحاولت منعها من التغطية.

وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جنود الاحتلال، للمشاركين في فعالية أداء صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء في منطقة "الرأس" المهددة بالاستيلاء غرب سلفيت.

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة في مسافر يطا جنوب الخليل، شارك بها عشرات المواطنين من قرى التوانة والمفقرة والخروبة، رفضاً للتوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر.

وشهدت مدينة جنين فجر اليوم السبت 26/6/2021 ، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وعدد من المقاومين ، خلال اقتحام المدينة ومحاولة اعتقال احد الشبان.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكًا مسلحًا اندلع عقب اقتحام قوة خاصة احتلالية "مستعرين" للمدينة في محاولة منها لاعتقال بعض المطلوبين.

وبحسب الشهود فان القوة المقتحمة قامت باعتقال الشاب أحمد محمود جعفر من منزله في واد عز الدين بعد تفتيشه وتخريبه.

وذكر الشهود بان المستعربين استعانوا بثلاث مركبات فلسطينية لاقتحام أحياء البيادر وعز الدين في حي جنين الشرقي قبل أن ينكشف أمرهم من قبل السكان هناك.

وأشاروا إلى أنه وبعد انكشاف أمرها وتصدي المقاومين لها، وصلت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال للمدينة وأحيائها التي تصاعدت فيها الاشتباكات.

يشار إلى أن مدينة جنين شهدت قبل قرابة الأسبوعين اشتباكات مسلحة مع قوة خاصة كانت تلاحق مطلوبين من سرايا القدس الأمر الذي أدى إلى استشهاد أحد المطلوبين واثنين من أفراد الأجهزة الأمنية.

وتشهد مناطق مختلفة في جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتصدي مقاومين لاقتحاماتها التي تشنها يوميًا على منازل المواطنين وترهب سكانها وتعتقل العديد من أبنائها.
رقم : 940206
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