الكاظمي للحشد الشعبي: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي في المنطقة

كلام الكاظمي جاء خلال حضوره الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرة السابعة لتأسيسه، حيث قال: "أحيي أبناء العراق أبناء الحشد الشعبي البطل في عيد تأسيسه"، مؤكداً أن "أبناء الحشد هم أبناء الدولة، وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم شعبنا ووطننا".



وأضاف الكاظمي: "أنتم والقوات الأمنية دحرتم الإرهاب وأمامكم المزيد، وبوعيكم وانضباطكم ومهنيتكم يحفظ الحشد الشعبي وبكم نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة".



وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أكد أن العرض العسكري للحشد والذي سيحضره رئيس الكاظمي "يدعم قوة الدولة ويؤكد انضباط الهيئة".



كما لفت الفياض إلى أن العرض سيُظهر أن الحشد مؤسسة تحاول أن تركز على أنماط معينة من القوة لتتكامل مع القوات الأمنية العراقية، وأنه ذراع أساسية لقوة الدولة.



كما أكد الفياض أن "الحشد الشعبي قوة رسمية أُنشئت بقانون، وهو يحظى بمقام عالٍ في نفوس العراقيين"، لافتاً إلى أن "علينا أن نحافظ على مكانتنا التي صُنعت بالدماء والجهاد".