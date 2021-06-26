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السبت 26 حزيران 2021 ساعة 17:03

جلالي: لسنا راضين عن كمية اللقاحات المرسلة من روسيا

جلالي: لسنا راضين عن كمية اللقاحات المرسلة من روسيا
واشار كاظم جلالي في تصريح له خلال مراسم ازاحة الستار عن لقاح "سبوتنيك في" المصنوع في إيران ، إلى شراء لقاح سبوتنيك فيSputnik V"  " من روسيا وقال : لقد عقدنا صفقة بمليوني جرعة وبعدها ايضا ذهبنا لتوقيع المزيد من العقود بـ 60 مليون جرعة.

وذكَّر السفير الإيراني: لسنا راضين عن كمية اللقاح المرسلة من روسيا. أقول للمسؤولين الروس إنني أتابع اللقاح كسفير بطريقتين: أولاً ، شعبي في خطر ويجب أن نعمل على مساعدته ونلعب دورًا في هذه اللحظة التاريخية الحرجة ، وثانيًا ، إنه انطلاقا من دائرة التقارب الايراني الروسي فانه بامكانه ان يعمل باعتباره دبلوسي .

وقال: "لحسن الحظ ، ان لقاح سبوتنيك اصبح مقبولا الآن داخل إيران. لقد أخبرت المسؤولين الروس أن الشيء السيئ في أذهان بعض الإيرانيين ، هو ان ان الروسي  لا يلتزمون بكلمتهم وفي هذه البيئة التي نحن فيها ، الناس يعانون جدًا وعدم إرسال اللقاح يمكن أن يعزز تلك العقليات."
مصدر : وكالات
رقم : 940215
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