جلالي: لسنا راضين عن كمية اللقاحات المرسلة من روسيا

واشار كاظم جلالي في تصريح له خلال مراسم ازاحة الستار عن لقاح "سبوتنيك في" المصنوع في إيران ، إلى شراء لقاح سبوتنيك فيSputnik V" " من روسيا وقال : لقد عقدنا صفقة بمليوني جرعة وبعدها ايضا ذهبنا لتوقيع المزيد من العقود بـ 60 مليون جرعة.



وذكَّر السفير الإيراني: لسنا راضين عن كمية اللقاح المرسلة من روسيا. أقول للمسؤولين الروس إنني أتابع اللقاح كسفير بطريقتين: أولاً ، شعبي في خطر ويجب أن نعمل على مساعدته ونلعب دورًا في هذه اللحظة التاريخية الحرجة ، وثانيًا ، إنه انطلاقا من دائرة التقارب الايراني الروسي فانه بامكانه ان يعمل باعتباره دبلوسي .



وقال: "لحسن الحظ ، ان لقاح سبوتنيك اصبح مقبولا الآن داخل إيران. لقد أخبرت المسؤولين الروس أن الشيء السيئ في أذهان بعض الإيرانيين ، هو ان ان الروسي لا يلتزمون بكلمتهم وفي هذه البيئة التي نحن فيها ، الناس يعانون جدًا وعدم إرسال اللقاح يمكن أن يعزز تلك العقليات."