الرئيس التركي: نخطط لإنجاز مشروع قناة إسطنبول خلال 6 سنوات

وأكد أردوغان، في كلمته خلال احتفالية وضع حجر أساس الجسر الأول من قناة إسطنبول “نخطط لاستكمال المشروع خلال 6 سنوات بتكلفة 15 مليار دولار”، مضيفا أنه “سيتم تنفيذ مشروع قناة إسطنبول باعتباره المشروع الأكثر صداقة للبيئة ليس في تركيا فقط وإنما في العالم أيضاً”.

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ورأى أردوغان أن افتتاح المشروع يعد “صفحة جديدة في تاريخ تنمية تركيا”، منوهاً أنه “لم ننس القلق الذي أثارته السفينة الحربية الروسية التي جُرت بمنطقة قبا طاش في الأشهر الأولى من العام الجاري”، لافتا إلى أن “عبور السفن الكبيرة من مضيق البوسفور يشكل تهديدا على مدينة إسطنبول”.



وتابع أردوغان “نعتبر مشروع قناة إسطنبول مشروعاً لإنقاذ مستقبل إسطنبول وهدفه حماية أموال وأرواح سكان المدينة”، مشيرا إلى أن “كل مرحلة من مراحل المشروع تتوافق مع القانون والعلم”.



يُذكر أن مشروع قناة إسطنبول المائية، الذي وصفه الرئيس أردوغان في وقت سابق بأنه “مشروع العصر، قد أثار مؤخراً تساؤلات عديدة حول جدواه الاقتصادية، وإمكانية أن تكون بديلاً حقيقياً لمضيق البسفور.



وحذر عدد من الخبراء من أن مشروع قناة اسطنبول من شأنه أن يفقد المدينة مواردها المائية الجوفية والسطحية في حال تم تنفيذه، بالإضافة إلى خطر اختلاط المياه المالحة ببحيرة تيركوس التي تعتبر أهم مصدر مياه عذبة للمدينة وتلبي نحو 20 بالمئة من حاجة سكانها من المياه.