مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة

واسترشد علام خلال لقاء متلفز بحديث الرسول: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، معقبا: "يمكننا زيارة القبور والأضرحة هي جزءا منها".



وأكد مفتي مصر، أن زيارة الأضرحة مستحبة.



ومن جانب آخر أشار علام، إلى أن معظم الكنائس التي بنيت كانت بعد الإسلام، لافتا إلى أن "الكنائس ومنذ عمرو بن العاص تبنى في كنف الدولة".



وأكد علام في نفس اللقاء، أن منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام لا علاقة لها بأشخاص أو أسماء أو جماعات أو بانتماءات أو أفكار.



وأضاف: "نؤمن إيمانا راسخا أن الحكم لله سبحانه وتعالى، ولكي نطبق حكم الله على أرض الواقع نحتاج ما يسمى بالخطاب الواضح"، مؤكدا أن "المعاصي لا تخرج الإنسان عن الملة ولكنها تستوجب طلب المغفرة".